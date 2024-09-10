Hasil Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Kerja Keras, Skor Masih 0-0

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sejauh ini belum bisa melepaskan diri dari tekanan Australia hingga laga babak pertama memasuki menit 30, pada Selasa (10/9/2024) malam WIB. Alhasil, sejauh ini skor 0-0 masih menghiasi matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga. Namun, saying dua peluang emas gagal berubah jadi gol.

Sisanya Australia mengepung pertahanan Garuda. Sehingga kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes harus bekerja keras.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Timnas Indonesia XI: Maarten Paes; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On; Marselino Ferdinan, Justin Hubner, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen; Rafael Struick.