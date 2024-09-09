Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Peringatkan Australia, Performa Timnas Indonesia Makin Baik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:37 WIB
Shin Tae-yong Peringatkan Australia, Performa Timnas Indonesia Makin Baik!
Shin Tae-yong memberi peringatan tegas kepada Australia, performa Timnas Indonesia makin oke (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan peringatan kepada Timnas Australia. Ia menyebut Skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri satu poin dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di pertandingan pertama Grup C.

Shin mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari laga kontra Arab Saudi. Tapi, ia mengakui visi permainan anak asuhnya semakin oke sehingga mampu mengejutkan.

"Sebenarnya tidak ada hal istimewa untuk belajar, tetapi para pemain kami visi pertandingannya jadi baik," kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

"Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik," sambung pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657479/hasil-futsal-sea-games-2025--duel-ketat-timnas-futsal-putra-indonesia-taklukkan-malaysia-ozf.webp
Hasil Futsal SEA Games 2025 : Duel Ketat, Timnas Futsal Putra Indonesia Taklukkan Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement