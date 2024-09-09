Shin Tae-yong Peringatkan Australia, Performa Timnas Indonesia Makin Baik!

Shin Tae-yong memberi peringatan tegas kepada Australia, performa Timnas Indonesia makin oke (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan peringatan kepada Timnas Australia. Ia menyebut Skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri satu poin dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di pertandingan pertama Grup C.

Shin mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari laga kontra Arab Saudi. Tapi, ia mengakui visi permainan anak asuhnya semakin oke sehingga mampu mengejutkan.

"Sebenarnya tidak ada hal istimewa untuk belajar, tetapi para pemain kami visi pertandingannya jadi baik," kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

"Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik," sambung pria asal Korea Selatan itu.