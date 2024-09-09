Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Bek Bintang Timnas Indonesia Kualitas Eropa Setelah Mees Hilgers Resmi Bergabung, Nomor 1 Merumput di Serie A!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:01 WIB
4 Bek Bintang Timnas Indonesia Kualitas Eropa Setelah Mees Hilgers Resmi Bergabung, Nomor 1 Merumput di Serie A!
Berikut empat bek bintang Timnas Indonesia kualitas Eropa setelah Mees Hilgers resmi bergabung (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT empat bek bintang Timnas Indonesia kualitas Eropa setelah Mees Hilgers resmi bergabung. Lini belakang Skuad Garuda tentu semakin kuat.

Hilgers segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Diperkirakan, pemain berdarah Sulawesi Utara itu akan selesai melalui tahapan-tahapan dan bisa memperkuat Timnas Indonesia pada November 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Lalu, siapa saja empat bek bintang Timnas Indonesia kualitas Eropa itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Bek Bintang Timnas Indonesia Kualitas Eropa Setelah Mees Hilgers Resmi Bergabung

4. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk

Bek NEC Nijmegen itu mulai tampil rutin di Liga Belanda 2024-2025. Kualitas Verdonk pun tak prelu diragukan lagi.

Buktinya, bek berusia 27 tahun itu tampil bagus pada laga kontra Timnas Arab Saudi. Verdonk cukup solid ketika dipercaya sebagai bek tengah di posisi kiri.

3. Justin Hubner

Justin Hubner

Pemain berusia 21 tahun ini sudah cukup sering tampil di Timnas Indonesia. Hubner bahkan bisa dibilang lebih sering muncul bersama Skuad Garuda ketimbang di level klub.

Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu menjadi andalan Shin Tae-yong di lini belakang. Bukan tidak mungkin Hubner menjadi salah satu nama yang sering menghiasi skuad Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
