HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Hadapi Australia, Justin Hubner: Kami Tidak Takut

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:34 WIB
Timnas Indonesia Hadapi Australia, Justin Hubner: Kami Tidak Takut
Justin Hubner dan Shin Tae-yong kompak menyatakan Timnas Indonesia tidak gentar terhadap Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menegaskan sama sekali tidak gentar menghadapi Timnas Australia. Ia mengatakan, rekan-rekan setimnya bakal berjuang habis-habisan demi bungkam Socceroos.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madya GBK (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Hubner mengakui Australia tim yang kuat. Tapi, Timnas Indonesia saat ini juga tidak kalah kuat. Bek berusia 20 tahun itu sama sekali tidak takut menghadapi laga besok.

"Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, tetapi begitu juga kami (Indonesia)," kata Hubner dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

"Kami tidak takut pada siapa pun, kami akan berjuang besok, persiapan kami bagus untuk pertandingan besok," sambung bek berdarah Belanda itu.

Lebih lanjut, pemain Wolverhampton U-21 itu menyatakan Skuad Garuda akan tampil habis-habisan melawan Australia. Apalagi, Timnas Indonesia tampil di hadapan publiknya sendiri.

