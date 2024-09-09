Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Besok Malam: Justin Hubner Starter!

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Kedua tim-tim sama-sama memburu hasil positif karena alasan yang sama, menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

(Timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)

Hasil itu meningkatkan mental Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Di sisi lain, mental Australia sedang terpuruk karena di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain.

Demi menumbangkan Australia, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan menurunkan para pemain terbaiknya. Dari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, satu di antaranya sudah terlihat.

Sosok yang dimaksud adalah Justin Hubner. Bek milik Wolverhampton wanderers U-21 itu hadir di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Australia.

Meski tidak ada jaminan, biasanya pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke sesi konferensi pers akan diandalkan sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong sebagai starter?