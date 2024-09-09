Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Besok Malam: Justin Hubner Starter!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:31 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Besok Malam: Justin Hubner Starter!
Sandy Walsh saat merayakan gol ke gawang Arab Saudi. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Kedua tim-tim sama-sama memburu hasil positif karena alasan yang sama, menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)

Hasil itu meningkatkan mental Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Di sisi lain, mental Australia sedang terpuruk karena di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain.

Demi menumbangkan Australia, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan menurunkan para pemain terbaiknya. Dari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, satu di antaranya sudah terlihat.

Sosok yang dimaksud adalah Justin Hubner. Bek milik Wolverhampton wanderers U-21 itu hadir di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Australia.

Meski tidak ada jaminan, biasanya pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke sesi konferensi pers akan diandalkan sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong sebagai starter?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657297/timnas-voli-indonesia-vs-vietnam-berebut-tiket-final-sea-games-2025-rivan-nurmulki-jadi-andalan-dnr.jpg
Timnas Voli Indonesia vs Vietnam Berebut Tiket Final SEA Games 2025: Rivan Nurmulki Jadi Andalan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement