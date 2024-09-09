PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.
Kedua tim-tim sama-sama memburu hasil positif karena alasan yang sama, menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.
(Timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)
Hasil itu meningkatkan mental Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Di sisi lain, mental Australia sedang terpuruk karena di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain.
Demi menumbangkan Australia, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan menurunkan para pemain terbaiknya. Dari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, satu di antaranya sudah terlihat.
Sosok yang dimaksud adalah Justin Hubner. Bek milik Wolverhampton wanderers U-21 itu hadir di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Australia.
Meski tidak ada jaminan, biasanya pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke sesi konferensi pers akan diandalkan sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong sebagai starter?