HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Australia Jomplang, Shin Tae-yong: Kami Tidak Akan Menyerah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:48 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Australia Jomplang, Shin Tae-yong: Kami Tidak Akan Menyerah
Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia tidak akan gentar melawan Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui laga melawan Timnas Australia akan berjalan sulit karena punya ranking FIFA yang lebih bagus. Namun begitu, ia menegaskan para pemain tidak akan menyerah.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madya GBK (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Jelang laga itu, Shin mengakui Timnas Indonesia tidak lebih diunggulkan apalagi dari segi peringkat FIFA. Untuk diketahui, Australia saat ini duduk di posisi 24 dunia, sedangkan Indonesia di 133 dunia.

“Pertandingan besok memang tidak mudah bagi kami karena Australia punya ranking FIFA 20-an (24), sedangkan Indonesia 130-an (133),” kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

Faktor itu dirasa sang pelatih akan membuat pertandingan berjalan sengit. Tapi, ia sama sekali tidak gentar dan yakin dengan anak asuhnya bakal tampil spartan untuk bisa meraih poin.

“Jadi pastinya akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi pemain kita tidak akan pernah menyerah,” tegas Shin.

Halaman:
1 2
      
