HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Dinilai Bantu Timnas Malaysia Juara Pesta Bola Merdeka 2024, Ini Alasannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:03 WIB
Indonesia Dinilai Bantu Timnas Malaysia Juara Pesta Bola Merdeka 2024, Ini Alasannya!
Timnas Malaysia juara Pesta Bola Merdeka 2024 setelah menang 1-0 atas Lebanon. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

PEMAIN Timnas Lebanon, Mohamad Haidar, menilai orang Indonesia berandil besar atas keluarnya Timnas Malaysia sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024 setelah menang 1-0 atas Lebanon. Dibilang begitu karena wasit asal Indonesia yang memimpin pertandingan, Thoriq Alkatiri, dinilai Mohamad Haidar lebih banyak menguntungkan Timnas Malaysia, terutama di babak kedua.

Timnas Malaysia menjamu Lebanon di final Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 8 September 2024 malam WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menang 1-0 lewat gol tunggal Romel Morales di menit 31.

Timnas Malaysia juara Pesta Bola Merdeka 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia juara Pesta Bola Merdeka 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Dalam jalannya pertandingan, Malaysia disebut Mohamad Haidar banyak dituntungkan wasit Thoriq Alkatiri. “Di babak kedua, wasit seolah memberikan hadiah kepada Timnas Malaysia,” kata Haidar, Okezone mengutip dari Makan Bola, Senin (9/9/2024).

“Sebuah kesalahan besar bagi wasit. Ia perlu mengendalikan permainan dengan lebih baik,” lanjut pemegang 95 caps bersama Timnas Lebanon ini.

Berkat kemenangan atas Lebanon, Timnas Malaysia mendapatkan tambahan 5,88 poin di ranking FIFA. Tambahan poin ini membuat Timnas Malaysia naik tiga peringkat dari posisi 134 ke 131 dunia.

Meroketnya posisi Timnas Malaysia juga menurunkan peringkat FIFA Timnas Indonesia, dari posisi 132 ke 131 dunia. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa kembali menyalip Timnas Malaysia.

