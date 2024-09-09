Timnas Malaysia Datangkan 3 Pemain Naturalisasi Grade A Setelah Lewati Ranking FIFA Timnas Indonesia?

TIMNAS Malaysia segera kedatangan 3 pemain naturalisasi Grade A setelah baru saja melewati ranking FIFA Timnas Indonesia. Mengutip dari Astro, kapten Burnley Josh Brownhill tertarik membela skuad Harimau -julukan Timnas Malaysia.

Josh Brownhill bukanlah pesepakbola kacangan. Pemain yang memiliki darah Malaysia dari sang nenek ini sudah lama malang melintang di persepakbolaan Inggris.

(Josh Brownhill segera memperkuat Timnas Malaysia. (Foto: Instagram/@joshbrownhill)

Pesepakbola yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira Rp256,3 miliar ini tercatat 111 kali bermain di Premier Leagur bersama Burnley, dengan koleksi enam gol dan enam assist. Biasa bermain sebagai gelandang, Joshua Brownhill telah mengemas dua gol dari empat laga Liga 2 Inggris 2024-2025 bersama Burnley.

Nama kedua adalah Iggy Houben. Pesepakbola yang satu ini berkarier bersama PSV Eindhoven U-21 dan biasa mentas sebagai winger kanan.

Musim ini, Iggy Houben belum mencatatkan penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025. Namun, sepanjang kariernya, winger 19 tahun ini telah 17 kali mentas di Liga 2 Belanda.

Terakhir ada fullback kanan Go Ahead Eagles, Mats Deijl. Menurut Presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Datuk Hamidin Mohd Amin, timnya sudah memproses naturalisasi Mats Deijl.

Jika tiga nama di atas bergabung, performa Timnas Malaysia dijamin meningkat. Timnas Malaysia bisa menjadi pesaing kuat Timnas Indonesia di Asia Tenggara jika Joshua Brownhill dan kawan-kawan memegang paspor Malaysia.