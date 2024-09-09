Cetak Gol di Laga Uji Coba, Malik Risaldi Beri Sinyal Positif untuk Persebaya Surabaya

MALIK Risaldi sudah terlihat mulai bergabung dengan skuad Persebaya Surabaya pasca cedera. Sang pemain bahkan juga sudah tampil dalam laga ujicoba melawan Maestro FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Di laga ujicoba pada jeda kompetisi Karena karena kalender FIFA, itu Malik bahkan mencetak gol melalui tendangan jarak jauh.

Pada ujicoba itu Malik Risaldi bermain 45 menit dan tampil memukau. Kolaborasinya dengan Francisco Rivera dan Bruno Moreira di lini serang Persebaya merepotkan lawan. Pulihnya Malik Risaldi membuat opsi di lini serang Bajul Ijo kian banyak.

Sebab di tiga laga awal Malik Risaldi digantikan oleh Alfan Suaib, yang juga tampil memukau. Tapi kehadiran pesepakbola berusia 27 tahun ini bisa menjadi solusi ketika lini serang Persebaya Surabaya deadlock alias buntu.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster puas dengan penampilan Malik Risaldi pasca cedera di laga saat peluncuran tim 4 Agustus 2024 lalu. Baginya gol itu akan mengembalikan kepercayaan diri mantan pemain Madura United tersebut.

”Bagus untuk tim Malik sudah kembali. Dia pemain yang penting, dan dia mendapatkan golnya hari ini,” kata Munster.

Pelatih asal Irlandia Utara itu hanya memberikan kesempatan 45 menit untuk bisa memulihkan kondisi fisiknya sambil beradaptasi dengan tim kembali. Hasilnya Malik mampu bermain maksimal dan memuaskan selama 45 menit pertandingan.

”yang paling penting adalah setelah permainan, tidak ada reaksi untuk cedera lagi. Saya hanya memberikan waktu 45 menit, tapi sepanjang itu dia sudah bisa bermain maksimal,” jelasnya.

Munster mengapresiasi keinginan cepat pemain Timnas Indonesia itu untuk pulih dengan cepat. Disiplin penguatan bersama tim fisioterapis adalah salah satu kunci Malik pulih dengan baik.

”Step by step bagi Malik, memang belum 100 persen. Saya yakin dia kembali cepat setelah melakukan beberapa latihan lagi. Semoga gol ini bisa menambah kepercayaan diri saya dan persiapan dengan baik sebelum melawan Persita Tangerang,” ujar Malik Risaldi.