LIGA INDONESIA

Penyebab Francisco Rivera Langsung Nyetel dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:21 WIB
Penyebab Francisco Rivera Langsung Nyetel dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025
Francisco Rivera langsung nyetel dengan Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
PENYEBAB Francisco Rivera langsung nyetel dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 terungkap. Dia pun kini pemain penting dalam skema permainan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Ya, Rivera langsung tune in dengan tim barunya di awal-awal Liga 1 musim 2024-2025 bergulir. Dalam tiga laga terakhir, bahkan Persebaya mencatatkan start mulus dengan meraih dua kali kemenangan dan sekali imbang.

Francisco Rivera

Rivera tampil bagus pada tiga laga tersebut. Bahkan dari catatan statistiknya, ia menjadi pemain yang mengkreasikan peluang terbanyak dengan 10 peluang. Data itu di atas Ezra Walian dari Persik Kediri dan Lulinha asal Madura United, dengan kreasi 8 peluangnya.

Dari sisi penyerangan, pemain berusia 30 tahun ini melakukan tiga tendangan, dengan satu di antaranya mengarah ke target sasaran. Akurasi umpan-umpannya juga tinggi tercatat 98 umpan dari 154.

Ketika membantu pertahanan kehilangan bola, Rivera juga memiliki kemampuan bagus. Terbukti, 3 kali tackle dan 2 kali intercept sukses ia lakukan.

Pemain asal Meksiko ini mengaku senang dengan catatan statistik tersebut. Artinya, keberadaannya bisa membantu Bajul Ijo meraih hasil maksimal. Tapi, bagi Rivera, catatan statistik itu tak berarti apa-apa, tanpa kemenangan tim.

”Saya selalu mencoba untuk membantu tim. Sekarang saya mencoba untuk memaksimalkan kesempatan ini. Tujuan dari tim adalah untuk meraih tiga poin,” kata Rivera, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Rivera juga optimis teman-temannya akan lebih tajam dalam pertandingan ke depan. Seluruh pemain bersama tim pelatih telah berlatih keras untuk meningkatkan finishing. Mengingat dari kreasi peluang darinya saja berjumlah 10 peluang, belum lagi yang dikreasikan oleh pemain lain juga.

”Kami tahu kami harus bekerja lebih keras. Komunikasi dengan mereka (pemain depan) berjalan dengan baik. Kami harus lebih baik, karena itu menjadi tujuan utama mencetak gol dan menang,” jelasnya.

