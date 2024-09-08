Timnas Indonesia vs Timnas Australia: Maarten Paes Tak Sabar Jumpa Suporter di Stadion GBK

Maarten Paes sudah tidak sabar berjumpa suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, mengaku tidak sabar berjumpa dengan suporter di laga kandang melawan Timnas Australia. Ia takjub melihat militansi suporter Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia saat ini sedang berlatih untuk mematangkan kebugaran menjelang pertandingan. Maarten Paes dan kolega berlatih di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (8/9/2024) malam WIB.

Menjelang pertandingan melawan Australia, Paes mengaku sudah tidak sabar bertemu langsung dengan suporter Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu mengaku sudah sering melihat potongan video militansi suporter.

“Saya berharap banyak pada fans, jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa,” kata Maarten kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

“Setelah main ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, karena kemarin lawan Arab Saudi fans juga luar biasa di laga tandang,” tambah kiper berusia 26 tahun itu.