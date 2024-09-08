Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Terkini Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |19:32 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Terkini Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan anak asuhnya dalam kondisi baik jelang menghadapi Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi terkini anak asuhnya jelang berhadapan dengan Timnas Australia. Secara keseluruhan, pemain dalam kondisi baik.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madya GBK (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Skuad Garuda untuk mencuri tiga poin pertama di putaran ketiga. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Menjelang pertandingan melawan Australia, Shin mengatakan kondisi para pemain cukup baik. Namun ia mengakui, para pemain memang sempat kelelahan karena perjalanan yang jauh.

“Kondisi tim secara keseluruhan para pemain dalam kondisi baik,” kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

“Tapi memang bohong kalo tidak capek, pasti capek, apalagi (Maarten) Paes datang dari Amerika ke Arab Saudi selesai pertandingan langsung berangkat ke Jakarta,” tambah pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/maximilian_ibrahimovic.jpg
AC Milan Bawa 5 Pemain Muda Vs Napoli di Piala Super Italia, Ada Anak Zlatan Ibrahimovic!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement