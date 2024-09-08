Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Terkini Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan anak asuhnya dalam kondisi baik jelang menghadapi Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi terkini anak asuhnya jelang berhadapan dengan Timnas Australia. Secara keseluruhan, pemain dalam kondisi baik.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Skuad Garuda untuk mencuri tiga poin pertama di putaran ketiga. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Menjelang pertandingan melawan Australia, Shin mengatakan kondisi para pemain cukup baik. Namun ia mengakui, para pemain memang sempat kelelahan karena perjalanan yang jauh.

“Kondisi tim secara keseluruhan para pemain dalam kondisi baik,” kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

“Tapi memang bohong kalo tidak capek, pasti capek, apalagi (Maarten) Paes datang dari Amerika ke Arab Saudi selesai pertandingan langsung berangkat ke Jakarta,” tambah pria asal Korea Selatan itu.