Suporter Antusias Saksikan Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Suporter antusias mendatangi latihan Timnas Indonesia menjelang berhadapan dengan Timnas Australia. Sesi latihan itu digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (8/9/2024) sore WIB.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, para suporter berangsur ramai sejak sore hari. Beberapa dari mereka membawa keluarga untuk menyaksikan langsung tim kesayangan berlatih.

Namun, beberapa suporter terlihat tidak mengenakan atribut Timnas Indonesia. Walau begitu, mereka tampak antusias menunggu kedatangan pasukan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia sendiri datang sekira pukul 17.45 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam stadion dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Para suporter pun hanya bisa menyapa para pemain sebelum memasuki bagian dalam stadion. Setelah itu, hanya awak media yang diperbolehkan untuk masuk dengan kepentingan meliput.

Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.