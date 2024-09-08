Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:11 WIB
6 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!
Maarten Paes termasuk enam pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang tidak main saat kalah 0-4 dari Timnas Australia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat kalah 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan kedatangan Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Ini merupakan pertemuan kedua Timnas Indonesia dan Australia pada 2024. Sebelumnya pada awal Februari 2024, kedua tim bertemu di 16 besar Piala Asia 2023.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Hasilnya, Australia menang 4-0 atas Timnas Indonesia. Meski kalah 0-4 enam bulan lalu, bukan berarti Timnas Indonesia akan mengalami nasib yang sama kali ini.

Selain bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia ketambahan enam pemain naturalisasi ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia 16 besar Piala Asia 2023. Kehadiran enam pemain naturalisasi itu juga meningkatkan performa Timnas Indonesia, salah satu buktinya menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023:

6. Nathan Tjoe A-On

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe A-On mendapatkan paspor Indonesia sejak Maret 2024. Semenjak memegang paspor Indonesia, Nathan Tjoe langsung muncul sebagai pemain andalan Timnas Indonesia, entah di posisi fullback kiri maupun gelandang.

5. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024, Ragnar Oratmangoen langsung dibebankan menjadi mesin gol Timnas Indonesia.

Dari lima pertandingan, penyerang 26 tahun ini mengemas dua gol. Vietnam dan Arab Saudi menjadi korban keganasan pemain milik FCV Dender tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656859/penahan-beregu-putra-taklukan-vietnam-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke67-lee.webp
Penahan Beregu Putra Taklukan Vietnam, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-67
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/19/winger_malut_united_yance_sayuri.jpg
I.League Kecam Keras Rasisme Terhadap Yance Sayuri, Sepak Bola Indonesia Harus Bersatu!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement