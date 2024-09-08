6 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Kalah 0-4 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!

Maarten Paes termasuk enam pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang tidak main saat kalah 0-4 dari Timnas Australia (Foto: PSSI)

SEBANYAK 6 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat kalah 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan kedatangan Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Ini merupakan pertemuan kedua Timnas Indonesia dan Australia pada 2024. Sebelumnya pada awal Februari 2024, kedua tim bertemu di 16 besar Piala Asia 2023.

Hasilnya, Australia menang 4-0 atas Timnas Indonesia. Meski kalah 0-4 enam bulan lalu, bukan berarti Timnas Indonesia akan mengalami nasib yang sama kali ini.

Selain bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia ketambahan enam pemain naturalisasi ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia 16 besar Piala Asia 2023. Kehadiran enam pemain naturalisasi itu juga meningkatkan performa Timnas Indonesia, salah satu buktinya menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023:

6. Nathan Tjoe A-On





Nathan Tjoe A-On mendapatkan paspor Indonesia sejak Maret 2024. Semenjak memegang paspor Indonesia, Nathan Tjoe langsung muncul sebagai pemain andalan Timnas Indonesia, entah di posisi fullback kiri maupun gelandang.

BACA JUGA: Kiper Australia Puji Lapangan A Gelora Bung Karno Jelang Hadapi Timnas Indonesia

5. Ragnar Oratmangoen





Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024, Ragnar Oratmangoen langsung dibebankan menjadi mesin gol Timnas Indonesia.

Dari lima pertandingan, penyerang 26 tahun ini mengemas dua gol. Vietnam dan Arab Saudi menjadi korban keganasan pemain milik FCV Dender tersebut.