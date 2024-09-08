Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Australia Puji Lapangan A Gelora Bung Karno Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:35 WIB
Kiper Australia Puji Lapangan A Gelora Bung Karno Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Kiper Timnas Australia, Joe Gauci, memuji kualitas Lapangan A GBK jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@socceroos)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Timnas Australia, Joe Gauci, memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI jelang menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan menyebut kualitasnya yang terbaik di Asia!

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu akan digelar Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Jelang laga itu, skuad The Socceroos sudah tiba di Jakarta dan menggelar latihan.

Timnas Australia

Sesi itu berlangsung di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu 7 September. Mereka baru sekali berlatih tapi sudah ada kesan positif.

Gauci memuji kualitas Lapangan A GBK. Menurutnya, kualitas rumputnya salah satu yang terbaik di Asia.

“(Lapangan) ini bagus, salah satu yang terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Ini bagus dan sesi (latihannya) menyenangkan,” ungkap Gauci, mengutip dari video di akun Instagram Timnas Australia @socceroos, Minggu (8/9/2024).

Lebih lanjut, kiper berusia 24 tahun itu mengaku kurang terbiasa dengan cuaca panas dan lembab di Indonesia. Sebab, Gauci saat ini sedang berkarier di Birmingham, Inggris, bersama Aston Villa.

1 2
      
