SEPAKBOLA DUNIA

Momen Maarten Paes Konser saat Makan Bareng Timnas Indonesia, Netizen: Dapat Kiper Kelas Dunia Sepaket Bakat Biduan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:38 WIB
Momen Maarten Paes Konser saat Makan Bareng Timnas Indonesia, Netizen: Dapat Kiper Kelas Dunia Sepaket Bakat Biduan!
Maarten Paes nyanyi saat makan bareng Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN Maarten Paes konser saat makan bareng Timnas Indonesia curi perhatian. Netizen beramai-ramai mengomentari aksi lucu Maarten Paes itu dengan menyebut Timnas Indonesia beruntung karena memiliki kiper kelas dunia yang juga sepaket punya bakat biduan karena jago bernyanyi.

Dalam unggahan di akun Instagram resmi Timnas Indonesia, terlihat momen Maarten Paes asyik bernyanyi di hadapan rekan setimnya di skuad Garuda. Momen itu terjadi kala para penggawa skuad Garuda tengah makan bersama.

Maarten Paes nyanyi

Bak konser, Maarten Paes tanpa ragu bernyanyi sembari naik ke atas bangku. Dia menyanyikan lagu ‘Stand By Me’ yang dipopulerkan Ben E King.

Aksi Maarten Paes langsung disambut gelak tawa oleh rekan setimnya. Mereka juga turut ikut bernyanyi bersama dengan Paes. Momen ini pun turut disaksikan oleh sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

“No I won't, be afraid! 𝐍𝐨𝐨𝐨 𝐈 𝐰𝐨𝐧'𝐭 𝐛𝐞 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝! Just as long as you stand. 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐲 𝐦𝐞!” tulis caption unggahan Maarten Paes menyanyi di akun Instagram @timnas.indonesia.

Unggahan ini pun langsung ramai dikomentari para netizen Tanah Air. Banyak yang tampak terhibur melihat aksi Maarten Paes bernyanyi.

“Gini rasanya punya negara yang sepak bolanya maju,” tulis akun @ic**

“Eliano Reijnders seneng punya temen tongkrongan sekarang di Timnas. Ceria banget dia wajahnya,” timpal akun @mu**

“Verdonk dalam hati: untung pas gua debut enggak diospek gini,” tulis akun @lili**

“Kirain orangnya anteng,” tulis akun @an**

