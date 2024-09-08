Ranking FIFA Timnas Indonesia Melejit jika Kalahkan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

RANKING FIFA Timnas Indonesia akan melejit jika skuad Garuda menang atas Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 21,07 poin jika menang atas skuad Socceroos -julukan Timnas Australia. Tambahan poin di atas membuat Timnas Indonesia berpeluang naik lima posisi dari peringkat 131 ke 126 dunia.

Negara-negara yang bakal dilewati Timnas Indonesia adalah Nikaragua yang kini menduduki peringkat 130 dunia, Malawi (129), Zimbabwe (128), Niger (127), dan Siprus (126). Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia mengalahkan Australia?

Peluangnya sangat besar. Secara mental, skuad Shin Tae-yong berada di titik tertinggi setelah menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di kandang lawan pada matchday pertama Grup C.

Di sisi lain, mental skuad Timnas Australia sedang tidak baik-baik saja. Penyebabnya, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain.