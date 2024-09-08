Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi Diminta Pecat Roberto Mancini Gara-Gara Ditahan Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |06:29 WIB
Timnas Arab Saudi Diminta Pecat Roberto Mancini Gara-Gara Ditahan Timnas Indonesia
Pelatih Timna Arab Saudi, Roberto Mancini (Foto: Instagram/SaudiNT)
A
A
A

TIMNAS Arab Saudi disarankan memecat Roberto Mancini buntut dari hasil kurang memuaskan The Green Falcon saat menghadapi Timnas Indonesia di laga pembuka Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendapat itu disampaikan salah satu mantan pemain Timnas Arab Saudi, Saad Al Harithi.

Seperti diketahui, Arab Saudi mendapat hasil yang mengejutkan di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka ditahan imbang Timnas Indonesia 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (6/9/2024) kemarin. Ini mungkin menjadi hasil yang tidak sesuai harapan karena sejatinya Green Falcon lebih diunggulkan menang.

Hasil inipun membuat pencinta sepak bola Arab Saudi geram, tak terkecuali Saad Al Harithi. Eks pemain Green Falcon ini mendesak PSSI-nya Arab Saudi untuk memecat Mancini. Karena menurutnya, juru taktik asal Italia tidak membuat Arab Saudi mengalami peningkatan kendati punya segudang pengalaman.

“Menurut saya, solusi terbaik adalah Mancini harus meninggalkan posisi sebagai pelatih kepala tim nasional Saudi, tetapi dengan syarat penggantinya sudah siap. Hasil-hasil yang dicapai Roberto Mancini tidak cukup untuk mempertahankannya bersama Arab Saudi,” kata Saal Al Harithi, dilansir dari Winwin.

"Jika dibandingkan dengan hasil dari pelatih Prancis, Hervé Renard, ada penurunan besar dan signifikan. Hasil di bawah Renard jauh lebih baik, dan terlepas dari hasilnya, level permainan secara teknis juga jauh lebih tinggi,” lanjutnya.

Saad Al Harithi juga menyinggung pernyataan-pernyataan dari Mancini. Kata dia, Mancini seakan-akan memandang skuadnya sebelah mata. Kemudian juga, dinilai eks pelatih Manchester City itu tidak bisa memilih pemain terbaik untuk skuad Green Falcon.

Halaman:
1 2
      
