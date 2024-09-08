Bojan Hodak Puji Timnas Indonesia yang Imbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

BOJAN Hodak beri acungan jempol kepada Timnas Indonesia usai imbang lawan Arab Saudi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Merah Putih fantastis.

Bahkan timnas Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun Arab Saudi berhasil membalasnya melalui Musab Aljuwayr di menit 45+3 sehingga laga berakhir dengan skor 1-1.

“Bagus, top, ini hasil yang fantastis untuk meraih satu poin,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Sabtu, 7 September 2024.

Pelatih asal Kroasia ini menilai keberhasilan timnas Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi karena perbedaan pengalaman masing-masing pemainnya.

BACA JUGA:

“Sekarang nyaris semua pemain Arab Saudi itu bermain di liga Arab Saudi, sedangkan Indonesia punya banyak pemain dari liga-liga top Eropa. Tentu ketika mereka datang, mereka menunjukkan level yang berbeda,” tuturnya.

Pelatih terbaik Liga 1 2024/2025 ini pun memberikan apresiasinya kepada Maarten Paes. Pasalnya kiper timnas Indonesia itu tampil cemerlang di laga tersebut.

“Saya tidak benar-benar menontonnya, tapi tentunya bisa dilihat bagaimana perbedaan yang ditunjukkan oleh kiper (Maarten Paes). Saya menonton cuplikan pertandingannya dan dia ada di level yang berbeda. Dia kiper yang top,” lanjut Bojan Hodak.