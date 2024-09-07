Reaksi Jay Idzes Dipercaya Jadi Kapten Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Bangga!

JAKARTA – Jay Idzes merasa bangga dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Arab Saudi. Hal itu diungkapkan sang pemain lewat akun Instagram pribadinya @jayidzes.

Shin Tae-yong memercayai Jay untuk menjadi kapten Timnas Indonesia saat menantang Arab Saudi di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Itu menjadi pengalaman pertamanya menyandang ban kapten Tim Merah Putih.

Manisnya, Timnas Indonesia sukses mencuri satu poin karena menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024. Mengukir debut positif sebagai kapten, Jay mengaku sangat bangga.

“Saya sangat bangga dan bersyukur atas kesempatan yang saya dapatkan untuk mengenakan ban kapten,” kata Jay dalam akun instagramnya, Sabtu (7/9/2024).

Bek Venezia FC itu juga senang karena Timnas Indonesia bisa mencuri satu poin di markas Arab Saudi. Pasalnya, tim berjuluk Green Falcon itu bukan lawan yang mudah. Ia bertekad untuk kembali meraih hasil positif di laga kontra Australia.

“Kami bermain dalam pertandingan yang sulit di tandang, tapi kami senang dengan satu poin yang bisa kami bawa pulang. Dukungan kalian luar biasa, dan sekarang kami membutuhkan dukungan kalian lagi di pertandingan berikutnya,” tutur Jay.