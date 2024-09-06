Omongan Jay Idzes Terbukti Benar Soal Timnas Indonesia Sukses Imbangi Timnas Arab Saudi di Kandangnya Sendiri

Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1 di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

OMONGAN Jay Idzes terbukti soal Timnas Indonesia sukses imbangi Arab Saudi di kandangnya sendiri. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses mengawali babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang cukup baik.

Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (06/09/2024) dini hari WIB, skuad garuda sukses menahan imbang anak asuh Roberto Mancini dengan skor 1-1.

Hebatnya lagi, di awal laga Indonesia sukses memegang kendali permainan. Anak asuh Shin Tae-yong pun sukses unggul lebih dulu setelah sepakan Ragnar Oratmangoen memantul masuk ke gawang Arab Saudi.

Sayang, di penghujung babak pertama para pemain Indonesia sedikit kehilangan fokus. Gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes pun akhirnya kebobolan setelah sepakan Musab Al Juwayr tidak sengaja dibelokkan Calvin Verdonk ke dalam gawang.

BACA JUGA:

Namun meski meraih hasil imbang, ini merupakan hasil yang bagus untuk Timnas Indonesia. Sebab, hasil imbang ini diraih terhadap Arab Saudi yang duduk di posisi ke-56 ranking FIFA dan merupakan unggulan ketiga di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hal ini pun sekaligus membuktikan perkataan sang kapten, Jay Idzes sebelum laga. Pada saat konferensi pers sebelum pertandingan, bek tengah Venezia FC itu mengakui betapa kuatnya Arab Saudi di atas kertas.