HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apesnya Timnas Malaysia, Baru Bahagia Naik Peringkat FIFA Langsung Disalip Jauh Timnas Indonesia Usai Imbangi Arab Saudi

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |14:53 WIB
Apesnya Timnas Malaysia, Baru Bahagia Naik Peringkat FIFA Langsung Disalip Jauh Timnas Indonesia Usai Imbangi Arab Saudi
Timnas Indonesia naik ke peringkat 131 ranking FIFA (Foto: Instagram/Timnas Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia kembali menyalip Malaysia di ranking FIFA. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia naik tiga posisi dari urutan 134 ke 131 dunia.

Sebelumnya, Harimau Malaya sempat melewati Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah mereka meraih kemenangan 2-1 atas Filipina di Semifinal Piala Merdeka 2024. Kemenangan tersebut diraih Malaysia pada Rabu 4 September kemarin.

Dilansir dari Football-ranking.com, Malaysia mendapatkan tambahan +4,48 setelah mengalahkan Filipina.Dengan tambahan poin tersebut, ranking FIFA Malaysia kini naik ke peringkat 133 dunia dengan koleksi 1.112,06 poin.

Akan tetapi, posisi Timnas Malaysia saat ini kembali berhasil dilewati Timnas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dini hari tadi membuat pasukan Shin Tae-yong mendapatkan tambahan 6,88 poin.

Tambahan poin tersebut membuat Timnas Indonesia sat ini mengoleksi 1115.61 poin. Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia.

Halaman:
1 2
      
