Ikut Latihan Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Siap Turun Lawan Australia?

MEES Hilgers dan Eliano Reijnders ikut berlatih ringan bersama skuad Timnas Indonesia yang digelar di hotel tempat mereka menginap, Sabtu (7/9/2024). Lantas, apakah ini pertanda Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB?

Jawabannya tidak sama sekali. Sebab, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders masih dalam proses naturalisasi.

Paling cepat, keduanya memperkuat Timnas Indonesia pada Oktober atau November 2024. Satu lagi, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan pulang ke Belanda pada malam ini.

Satu harapannya, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers segera memperkuat Timnas Indonesia. Tenaga keduanya dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia mengawali babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat cara yang brilian. Tandang ke markas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi, Timnas Indonesia menahan tuan rumah dengan skor 1-1.

Hasil di atas menunjukan ranking FIFA hanyalah sebatas angka. Arab Saudi yang menduduki peringkat 56 dunia ditahan Timnas Indonesia, tim peringkat 131 dunia.