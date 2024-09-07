Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikut Latihan Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Siap Turun Lawan Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |18:28 WIB
Ikut Latihan Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Siap Turun Lawan Australia?
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah bergabung dengan latihan Timnas Indonesia (Foto: TikTok/@timnasindonesia)
A
A
A

MEES Hilgers dan Eliano Reijnders ikut berlatih ringan bersama skuad Timnas Indonesia yang digelar di hotel tempat mereka menginap, Sabtu (7/9/2024). Lantas, apakah ini pertanda Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB?

Jawabannya tidak sama sekali. Sebab, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders masih dalam proses naturalisasi.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ikut latihan Timnas Indonesia (Foto: TikTok/@timnasindonesia)

Paling cepat, keduanya memperkuat Timnas Indonesia pada Oktober atau November 2024. Satu lagi, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan pulang ke Belanda pada malam ini.

Satu harapannya, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers segera memperkuat Timnas Indonesia. Tenaga keduanya dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia mengawali babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat cara yang brilian. Tandang ke markas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi, Timnas Indonesia menahan tuan rumah dengan skor 1-1.

Hasil di atas menunjukan ranking FIFA hanyalah sebatas angka. Arab Saudi yang menduduki peringkat 56 dunia ditahan Timnas Indonesia, tim peringkat 131 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656453/cedera-janice-tjen-mundur-di-babak-semifinal-tenis-perorangan-sea-games-2025-htm.webp
Cedera, Janice Tjen Mundur di Babak Semifinal Tenis Perorangan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/harry_kane_mencetak_dua_gol_saat_bayern_munchen_me.jpg
Harry Kane Dekat dengan Transfer Spektakuler: Jadi Rekan Setim Lionel Messi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement