Mees Hilgers Nilai Timnas Indonesia Punya Peluang Lolos Putaran Final Piala Dunia 2026!

ENSCHEDE – Mees Hilgers akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI untuk membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente itu langsung menilai Skuad Garuda punya peluang menembus putaran final Piala Dunia 2026.

PSSI terus melakukan manuver untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Terbaru, ada dua calon pemain yang akan dinaturalisasi, yakni Hilgers dan Eliano Reijnders.

Hilgers antusias untuk bisa berseragam Timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun itu ingin memberikan kontribusi besar pada Tim Merah Putih.

“Saya berpikir atau berharap saya bisa meningkatkan level permainan dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai,” kata Hilgers, dilansir dari kanal Youtube FC Twente, Sabtu (7/9/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 23 tahun itu memiliki tujuan untuk bisa membawa timnya terbang tinggi. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini punya peluang yang bagus untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026.

“Ada kualifikasi piala dunia yang akan datang. Dengan tim saat ini, saya pikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Itu adalah tujuan kami dan itu yang ingin saya upayakan,” tutur Hilgers.