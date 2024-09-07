Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mees Hilgers, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Sangat Doyan Soto Ayam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |14:29 WIB
Kisah Mees Hilgers, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Sangat Doyan Soto Ayam
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

KISAH Mees Hilgers menarik diulas. Sebab, calon pemain Timnas Indonesia ini ternyata sangat doyan soto ayam.

Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta. Pemain itu diproyeksikan akan menjalani proses naturalisasi bersama dengan Eliano Reijnders untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Mees Hilgers

Mees Hilgers mengatakan kuliner Indonesia tidak asik buat lidahnya. Sebab, dia beberapa kali sempat ke Indonesia dan juga merasakan kuliner khas Indonesia masakan sang ibu.

"Saya sudah ke sana empat atau lima kali. Tetapi saat itu, saya masih sangat kecil. Masakan Indonesia favorit saya adalah soto ayam, itu sup khas Indonesia," kata Mees Hilgers, dilansir dari laman Youtube FC Twente, Sabtu (7/9/2024).

"Enak sekali kalau ibu saya yang membuatnya. Saya juga bisa membuatnya. Ibu saya biasa membangunkan saya untuk menyantap (soto)," tambahnya.

