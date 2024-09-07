Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Semifinal Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat Melaju ke Final Usai Kalahkan Tuan Rumah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:17 WIB
Hasil Semifinal Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat Melaju ke Final Usai Kalahkan Tuan Rumah
Tim Futsal Putri Jawa Barat menang telak 8-0 atas Tim Futsal Putri Sumatra Utara di semifinal cabor futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsal_ponjabar)
DELI SERDANG – Tim Futsal Putri Jawa Barat lolos ke final cabor Futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka mengalahkan Tim Futsal Putri Sumatra Utara 8-0 di babak semifinal di GOR Futsal Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2024).

Gol Jawa Barat dicetak oleh Novita Murni Piranti (4'), Fitri Sundari (8', 32', 33'), Annisa Nurul Aisyah (23'), Rini Risnayanti (26'), Sopia (37'), Alya Ananda Hendrita (37'). Mereka akan bersua Tim Futsal Putri DKI Jakarta di babak final.

Tim Futsal Putri Jawa Barat vs Tim Futsal Putri Sumatra Utara di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@futsalpon2024)

Jalannya Pertandingan

Jawa Barat dan Sumatra Utara bermain ketat sejak awal babak pertama. Sebab, mereka menampilkan intensitas laga cukup tinggi dalam berapa mencetak gol cepat

Jual dan beli serangan ditampilkan kedua tim dalam laga itu. Namun, pertahanan Jawa Barat dan Sumatra Utara masih cukup kokoh satu sama lainnya.

Pada akhirnya, Jawa Barat bisa unggul 2-0 atas Sumatra Utara pada babak pertama. Jawa Barat memang lebih efektif memaksimalkan peluang untuk menjadi gol.

1 2
      
