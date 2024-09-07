Mees Hilgers Perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Makin Lupakan Elkan Baggott?

MEES Hilgers memperkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong semakin melupakan Elkan Baggott? Pengumuman besar disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat 6 September 2024 malam WIB.

Erick Thohir mengonfirmasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu berarti, keduanya segera memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

(Mees Hilgers bangga segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

Kehadiran Mees Hilgers paling disorot. Sebab, bek 22 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Masih berusia muda, Mees Hilgers tumbuh sebagai bek tengah andalan FC Twente, klub yang finis ketiga di Liga 1 Belanda 2023-2024.

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, tenaga Mees Hilgers akan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Ia dapat membentuk kolaborasi kukuh di lini belakang bersama Jay Idzes dan Justin Hubner di jantung pertahanan.

Disinyalir, kehadiran Mees Hilgers sekaligus menutup pintu comeback bek Blackpool FC, Elkan Baggott. Semenjak mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U-23 untuk playoff Olimpiade Paris 2024, Elkan Baggott tak pernah lagi dipanggil Shin Tae-yong.

Jangankan dipanggil, untuk mempertimbangkannya sekalipun, Shin Tae-yong enggan memikirkannya. Dalam wawancara terbaru di channel YouTube PSSI TV, Shin Tae-yong ditanya masalah apa yang membuat Elkan Baggott tak kunjung dipanggilnya ke Timnas Indonesia.