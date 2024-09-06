Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Eliano Reijnders, Adik Tijjani Reijnders sang Calon Pemain Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:53 WIB
Profil Eliano Reijnders, Adik Tijjani Reijnders sang Calon Pemain Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Profil Eliano Reijnders, adik Tijjani Reijnders calon pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
PROFIL Eliano Reijnders, adik Tijjani Reijnders yang segera memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan Eliano Reijnders (PEC Zwolle) dan Mees Hilgers (FC Twente) sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya.

“Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman,” kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

(Mees Hilgers siap membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

(Mees Hilgers siap membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

Sosok Mees Hilgers mungkin namanya sudah terkenal. Ia sejak 2020 sudah dikaitkan dengan PSSI, plus kini menjadi bek andalan klub peringkat tiga Liga 1 Belanda 2023-2024, FC Twente.

Namun, bagaimana dengan Eliano Reijnders? Pesepakbola 23 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Ia saat ini berstatus pemain klub Liga 1 Belanda 2024-2025, PEC Zwolle.

Eliano Reijnders dikenal sebagai pemain serbabisa. Mengutip dari Transfermarkt, ia dapat dimainkan di semua posisi, kecuali kiper dan bek tengah.

Hal itu berarti, Eliano Reijnders dapat dimainkan sebagai fullback kanan, kiri, gelandang tengah, winger kanan, winger kiri hingga penyerang. Musim lalu bersama PEC Zwolle, Eliano Reijnders lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri.

