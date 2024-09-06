Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Setelah Diperkenalkan Erick Thohir sebagai Calon Pemain Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:24 WIB
Respons Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Setelah Diperkenalkan Erick Thohir sebagai Calon Pemain Timnas Indonesia
Mees Hilgers resmi menjadi calon pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@fctwente)
A
A
A

RESPONS Mees Hilgers dan Eliano Reijnders setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Erick Thohir di akun Instagram-nya mengumumkan bek FC Twente Mees Hilgers dan fullback kanan PEC Zwolle Eliano Reijnders sebagai calon pemain Timnas Indonesia.

“Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman,” kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Mees Hilgers segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

(Mees Hilgers segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

Prosesi salaman menegaskan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sedang dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, apa respons keduanya setelah diperkenalkan Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia?

Keduanya sama-sama mengunggah foto salaman denhan Erick Thohir. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kompak menulis kata “big honour” atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti “kehormatan yang luar biasa atau kehormatan besar”.

Lantas, kapan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa membela Timnas Indonesia? Jika proses naturalisasinya berjalan cepat, keduanya dapat ambil bagian memperkuat skuad Garuda bulan depan.

Hal itu saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta melawat ke kandang China pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tentunya menguatkan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
