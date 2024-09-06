Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Imbangi Arab Saudi 1-1, Berikut Statistik Lengkapnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:21 WIB
Simak statistik laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: AFC)
JEDDAH – Timnas Indonesia sukses mengimbangi Timnas Arab Saudi 1-1 pada laga matchday pertama Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut statistik lengkapnya!

Timnas Indonesia mencuri satu poin karena berhasil menahan Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit 19.

Ivar Jenner dan Rafael Struick beraksi di laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Sedangkan satu gol Green Falcon dicetak Musab Al-Juwayr di menit 45+3. Arab Saudi sejatinya bisa saja mencetak gol keunggulannya karena mendapat hadiah penalti di menit ke-79.

Hal itu terjadi setelah Maarten Paes melakukan pelanggaran terhadap Feras Al-Buraikan. Namun, sang kiper bertanggung jawab dengan baik karena sukses menepis eksekusi Salem Al-Dawsari.

Sementara, secara statistik Arab Saudi jauh lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Dalam penguasaan bola, mereka menguasai 65 persen sementara Skuad Garuda 35 persen.

Kemudian Arab Saudi melepaskan total 18 tembakan yang mana tujuh di antaranya mengarah ke gawang. Sementara, Timnas Indonesia hanya mampu melepas empat tembakan dan hanya dua di antaranya yang on target.

