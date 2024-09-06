Media Malaysia Kaget Timnas Indonesia Tahan Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Bikin Kejutan!

MEDIA Malaysia, Makan Bola, kaget Timnas Indonesia tahan Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, Timnas Indonesia sukses membuat kejutan.

Ya, penampilan ciamik ditunjukkan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kala bertandang ke markas Timnas Arab Saudi, yakni Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Meski mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah, Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.

Hasil ini mengejutkan karena di atas kertas, Arab Saudi sejatinya jauh lebih diunggulkan bisa menang atas Timnas Indonesia. Tetapi, skuad Garuda berhasil membuat pasukan Roberto Mancini kerepotan.

Gol semata wayang Timnas Indonesia sendiri pada laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Kemudian, Arab Saudi membalasnya lewat aksi Musab Fahz Aljuwayr pada menit ke-45+3.

Mendapati kesuksesan Timnas Indonesia menahan imbang tim sekuat Arab Saudi, media Malaysia, Makan Bola, pun kaget. Menurutnya, Timnas Indonesia menciptakan kejutan di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Timnas Indonesia menciptakan kejutan di putaran ketiga Piala Dunia melawan Arab Saudi setelah sukses menahan imbang tuan rumah, Arab Saudi,” tulis Makan Bola, dikutip Jumat (6/9/2024).

“Kedua tim menurunkan skuad terkuatnya dengan barisan Shin Tae-yong untuk pertama kalinya memainkan Maarten Paes sebagai benteng terakhir tim. Sementara Arab Saudi, menurunkan arsitek berpengalaman Salem Al-Dawsari untuk mengontrol permainan dari tengah,” lanjutnya.

“Indonesia tak perlu menunggu lama untuk bisa unggul ketika Ragnar Oratmangoen berhasil membawa Indonesia unggul pada menit ke-19 lewat tendangan keras kaki kirinya yang membingungkan kiper Arab Saudi. Indonesia unggul 1-0,” jelas Makan Bola.

“Terkejut dengan gol tersebut, Arab Saudi melipatgandakan upayanya untuk mencari gol penyeimbang dengan beberapa serangan yang dilancarkan,” sambungnya.