Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad Menghilang di Laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:40 WIB
Penyebab Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad Menghilang di Laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia
Ramadhan Sananta menghilang di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

PENYEBAB Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad menghilang di laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Dini hari tadi, Timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 26 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Arab Saudi, tiga di antaranya tidak ada di daftar susunan pemain laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Mereka ialah Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Muhammad Adi Satryo.

Daftar pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

(Daftar pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Lantas, apa penyebab ketiga nama di atas tidak masuk ke dalam skuad? Sesuai peraturan AFC, hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong harus mencoret tiga pemain untuk laga kontra Green Falcons -julukan Arab Saudi. Hasilnya, Shin Tae-yong tidak menyertakan Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Adi Satryo.

Pertimbangannya tentu karena alasan teknis. Dimas Drajad dan Ramadhan Sananta kalah saing dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick.

Sementara Adi Satryo, kalah saing dengan Maarten Paes, Nadeo Argawinata dan Ernando Ari. Lantas, bagaimana dengan hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi? Skor sama kuat 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655851/jadwal-voli-sea-games-2025-hari-ini-rivan-nurmulki-dkk-pertahankan-tradisi-emas-xjz.webp
Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki dkk Pertahankan Tradisi Emas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement