Penyebab Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad Menghilang di Laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia

PENYEBAB Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad menghilang di laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Dini hari tadi, Timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 26 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Arab Saudi, tiga di antaranya tidak ada di daftar susunan pemain laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Mereka ialah Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Muhammad Adi Satryo.

(Daftar pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Lantas, apa penyebab ketiga nama di atas tidak masuk ke dalam skuad? Sesuai peraturan AFC, hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong harus mencoret tiga pemain untuk laga kontra Green Falcons -julukan Arab Saudi. Hasilnya, Shin Tae-yong tidak menyertakan Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Adi Satryo.

Pertimbangannya tentu karena alasan teknis. Dimas Drajad dan Ramadhan Sananta kalah saing dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick.

Sementara Adi Satryo, kalah saing dengan Maarten Paes, Nadeo Argawinata dan Ernando Ari. Lantas, bagaimana dengan hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi? Skor sama kuat 1-1.