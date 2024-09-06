Hasil Timnas Argentina vs Timnas Cile di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tanpa Lionel Messi, La Albiceleste Menang 3-0

BUENOS AIRES – Hasil Timnas Argentina vs Timnas Cile di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan sudah diketahui. Laga di Stadion El Monumental, Buenos Aires, Jumat (6/9/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk La Albiceleste.

Dua gol Argentina dicetak oleh Alexis Mac Allister (48’), Julian Alvarez (84’), dan Paulo Dybala (90+1’). Kemenangan itu mengukuhkan mereka di puncak klasemen dengan nilai 18 dari tujuh laga yang dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Penampilan dominan ditunjukkan Argentina sejak menit awal. Mereka tercatat mendominasi penguasaan bola hingga 65% berbanding hanya 35% milik Cile.

Kendati begitu, Argentina kesulitan membongkar pertahanan lawan. Peluang baru datang di menit ke-11 ketika sepakan voli Alvarez dari jarak dekat malah melambung.

Kans berikutnya tercipta di menit ke-21. Tendangan penjuru Rodrigo De Paul sukses ditanduk Nico Gonzalez tetapi bola bisa diselamatkan dengan brilian oleh Gabriel Arias. Setelah itu, laga berjalan datar.

Namun, Cile sempat mengancam jelang turun minum. Sundulan Matias Catalan di menit pertama injury time membuat Emiliano Martinez terperangah. Beruntung, bola mengenai mistar! Skor 0-0 tercipta saat rehat.