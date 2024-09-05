Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Tertekan, Shin Tae-yong Ingatkan Garuda untuk Nikmati Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |23:38 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (tengah). (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH - Tim Nasional (Timnas) Indonesia menghadapi misi sulit karena harus mengalahkan tim sekuat Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tahu betul betapa sulitnya hal itu, namun ia tak mau Garuda tertekan.

Daripada tertekan, Shin Tae-yong lebih ingin menikmati momen Timnas Indonesia berhasil untuk pertama kalinya tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Ia pun berharap hal yang sama juga dirasakan para penggawa Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia menembus babak ketiga usai menjadi runner up pada klasemen Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pencapaian yang sangat bersejarah karena asa Skuad Garuda mentas di Piala Dunia 2026 masih terbuka.

Keberhasilan menembus babak ketiga ini sekaligus membuat Timnas Indonesia mendapat tiket otomatis lolos Piala Asia 2027. Yang bikin hebatnya lagi, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga.

Shin Tae-yong pun mengakui betapa hebatnya anak asuhnya telah berjuang keras dalam membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Juru taktik asal Korea Selatan ini tak menampik Skuad Garuda saat ini sedang dalam momen terbaiknya.

Shin Tae-yong

“Jelas, lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia sebenarnya merupakan aset yang besar bagi tim Indonesia dan merupakan pencapaian yang sangat baik,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers, dikutip Kamis (5/9/2024).

Halaman:
1 2
      
