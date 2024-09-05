Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berbekal Pernah Kalahkan Jerman, Shin Tae-yong Optimis Timnas Indonesia Juga Mampu Hajar Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |23:27 WIB
Berbekal Pernah Kalahkan Jerman, Shin Tae-yong Optimis Timnas Indonesia Juga Mampu Hajar Arab Saudi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Heru Haryono/MPI)
A
A
A

JEDDAH – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong optimis pasukannya bisa mengalahkan tim sekuat Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab dulunya ia pun mampu memimpin Korea Selatan untuk mengalahkan Jerman (2-0) di fase grup Piala Dunia 2018.

Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya. Shin Tae-yong berhasil mengantar Skuad Garuda melenggang ke fase itu setelah menempati posisi kedua di putaran kedua.

Di putaran ketiga, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Tergabung bersama tim-tim kuat, Shin Tae-yong menyadari Timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk membuka peluang ke Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong mengatakan, metode yang diterapkannya dulu ketika mengantar Korea Selatan menang atas Jerman bisa kembali diaplikasikan di Timnas Indonesia. Perjuangan keras serta penggunaan taktik yang tepat bisa menjadi pelajaran berharga untuk diterapkan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

“Kami bekerja keras saat pertandingan. Dulu kami (Korea Selatan) menang, dan sekarang Indonesia juga bisa, terutama di kualifikasi Piala Dunia,” kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (5/9/2024).

Halaman:
1 2
      
