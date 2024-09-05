BREAKING NEWS: Pemain Fortuna Sittard Sjors-Lowis Hermsen Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!

PEMAIN Fortunda Sittard, Sjors-Lowis Hermsen mengakui tertarik untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Bahkan ia merasa akan sangat terhormat jika kesempatan memperkuat Garuda benar-benar terwujud.

Kabar baik itu datang dari akun instagram @futboll.indonesiaa. Akun media sosial yang kerap membagikan kabar mengenai sepakbola Indonesia, terutama pemain keturunan yang masuk radar untuk dinaturalisasi itu terbukti beberapa kali memberitahukan informasi yang valid.

Terbaru, akun instagram @futboll.indonesiaa memberitahukan ada pemain keturunan Indonesia, yakni Sjors-Lowis yang secara langsung mengaku sendiri bahwa dirinya tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari percakapan antara Sjors-Lowis bersama Rizky Hermawan.

Rizky dengan akun media sosial @ikyawan7, yang memang sudah sering membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI itu diketahui saling berkomunikasi dengan Sjors-Lowis via Whatsapp. Dalam momen itulah Sjors-Lowis mengaku tertarik memperkuat Timnas Indonesia dan dengan cepat Rizky langsung memberitahukannya kepada fans Garuda.

“Halo penggemar Indonesia! Saya tertarik untuk membela Indonesia. Saya akan merasa sangat terhormat jika itu benar-benar terjadi! KITA GARUDA,” ungkap Sjors-Lowis, dalam percakapannya dengan Rizky Hermawan, dikutip dari @futboll.indonesiaa, Kamis (5/9/2024).

Lantas siapa Sjors-Lowis tersebut? Perlu diketahui, Sjors-Lowis Hermsen merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia yang kini masih berusia remaja alias berusia 18 tahun.