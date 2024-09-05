Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Pemain Fortuna Sittard Sjors-Lowis Hermsen Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:41 WIB
BREAKING NEWS: Pemain Fortuna Sittard Sjors-Lowis Hermsen Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!
Pemain Fortuna Sittard U-21, Sjors-Lowis Hermsen tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/sll0466)
A
A
A

PEMAIN Fortunda Sittard, Sjors-Lowis Hermsen mengakui tertarik untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Bahkan ia merasa akan sangat terhormat jika kesempatan memperkuat Garuda benar-benar terwujud.

Kabar baik itu datang dari akun instagram @futboll.indonesiaa. Akun media sosial yang kerap membagikan kabar mengenai sepakbola Indonesia, terutama pemain keturunan yang masuk radar untuk dinaturalisasi itu terbukti beberapa kali memberitahukan informasi yang valid.

Terbaru, akun instagram @futboll.indonesiaa memberitahukan ada pemain keturunan Indonesia, yakni Sjors-Lowis yang secara langsung mengaku sendiri bahwa dirinya tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari percakapan antara Sjors-Lowis bersama Rizky Hermawan.

Rizky dengan akun media sosial @ikyawan7, yang memang sudah sering membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI itu diketahui saling berkomunikasi dengan Sjors-Lowis via Whatsapp. Dalam momen itulah Sjors-Lowis mengaku tertarik memperkuat Timnas Indonesia dan dengan cepat Rizky langsung memberitahukannya kepada fans Garuda.

Sjors-Lowis Hermsen, pemain keturunan yang tertarik bela Timnas Indonesia

“Halo penggemar Indonesia! Saya tertarik untuk membela Indonesia. Saya akan merasa sangat terhormat jika itu benar-benar terjadi! KITA GARUDA,” ungkap Sjors-Lowis, dalam percakapannya dengan Rizky Hermawan, dikutip dari @futboll.indonesiaa, Kamis (5/9/2024).

Lantas siapa Sjors-Lowis tersebut? Perlu diketahui, Sjors-Lowis Hermsen merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia yang kini masih berusia remaja alias berusia 18 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655687/hasil-final-bulu-tangkis-sea-games-2025-anatrias-raih-perak-usai-takluk-dari-malaysia-mrm.webp
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Ana/Trias Raih Perak Usai Takluk dari Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/biliar_medali_sea_games_1.jpeg
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025, Dua Perak dan Satu Perunggu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement