HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Roberto Mancini Kenang Momen Bersama Erick Thohir di Inter Milan, Jelang Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:33 WIB
Roberto Mancini bersama Erick Thohir. (Foto: Inter Milan)
Roberto Mancini bersama Erick Thohir. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

JEDDAH – Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, kenang momen bersama Erick Thohir di Inter Milan. Hal ini dilakukan Mancini jelang pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi pada malam hari nanti.

Ya, Timnas Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Roberto Mancini

Jelang duel tersebut, Mancini terkenang kembali momennya dengan Indonesia. Momen itu tercipta ketika dia menjadi kapten Sampdoria dan bertanding melawan Timnas Indonesia pada pertengahan 1990-an.

Selain itu, Mancini juga mengenang sosok Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Diketahui, Mancini sempat bekerja dengan Erick Thohir di Inter Milan.

Kala itu, Erick Thohir menjabat sebagai Presiden Inter Milan pada 2013-2018. Sementara Mancinim, dia menjabat sebagai pelatih kepala Inter Milan pada 2014 sampai 2016.

"Saya memiliki kenangan dengan Indonesia,” kata Mancini, dilansir dari Arabic Sport 360, Kamis (5/9/2024).

“Saya ingat ketika saya bermain dengan Sampdoria 28 tahun yang lalu, kami bermain di Indonesia pada saat itu. Juga, presiden klub Inter Milan berasal dari Indonesia (Erick Thohir),” sambungnya.

