Roberto Mancini Akui Perkembangan Timnas Indonesia, Timnas Arab Saudi Waspada

JEDDAH – Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, turut mengakui perkembangan Timnas Indonesia. Dia pun waspada dan sama sekali tidak mau menganggap remeh Timnas Indonesia.

"Pertandingan besok akan sulit, kami mengenal tim Indonesia dengan baik, dan pertandingan pertama selalu sulit. Kami ingin memulai kualifikasi ini dengan baik,” kata Mancini, melansir dari Arabic Sport 360, Kamis (5/9/2024).

Eks pelatih Manchester City itu bahkan mengklaim sudah mengenal baik Timnas Indonesia. Mancini pun menilai bahwa Skuad Garuda kini terus berkembang.

Meski begitu, Mancini menegaskan Arab Saudi percaya diri melawan Timnas Indonesia. Dia mengingatkan kepada anak asuhnya untuk memberikan penampilan terbaiknya karena ingin mengawali fase grup dengan hasil maksimal.

"Kami mengenal lawan kami dengan baik dan kami tahu perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir,” ujar Mancini.

“Namun, kami harus percaya diri pada diri kami sendiri dan pada perkembangan kami. Untuk menang, kami harus memberikan segalanya, dan kami membutuhkan dukungan dari para penggemar kami di Jeddah,” lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Akankah skuad Garuda mengawali perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan manis?