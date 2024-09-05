Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi Jay Idzes cs di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menatap optimis laga melawan Arab Saudi. Meski harus bermain di Arab Saudi, dia memastikan Pratama Arhan cs tetap percaya diri.

Shin Tae-yong pun memastikan persiapan matang telah dilakukan Timnas Indonesia. Dengan begitu, skuad Garuda siap menghadapi tekanan besar yang akan datang.

“Kita memang berada di grup yang paling sulit, tapi kita tidak akan menyerah,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari PSSI, Kamis (5/9/2024).

“Ketimbang memikirkan tekanan besar untuk saya dan tim, saya lebih memilih menikmati momen ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bersepakat ingin menunjukkan yang terbaik di laga nanti,” lanjutnya.

“Di sini kita terus melakukan persiapan yang baik,'' ucap Shin Tae-yong.