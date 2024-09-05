Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |07:50 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi Jay Idzes cs di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menatap optimis laga melawan Arab Saudi. Meski harus bermain di Arab Saudi, dia memastikan Pratama Arhan cs tetap percaya diri.

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong pun memastikan persiapan matang telah dilakukan Timnas Indonesia. Dengan begitu, skuad Garuda siap menghadapi tekanan besar yang akan datang.

“Kita memang berada di grup yang paling sulit, tapi kita tidak akan menyerah,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari PSSI, Kamis (5/9/2024).

“Ketimbang memikirkan tekanan besar untuk saya dan tim, saya lebih memilih menikmati momen ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bersepakat ingin menunjukkan yang terbaik di laga nanti,” lanjutnya.

“Di sini kita terus melakukan persiapan yang baik,'' ucap Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655373/hs-fighting-championship-gelar-13-pertandingan-bergengsi-tiket-ppv-hanya-rp29000-di-rcti-oel.webp
HS Fighting Championship Gelar 13 Pertandingan Bergengsi, Tiket PPV Hanya Rp29.000 di RCTI+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/i_made_sastra.jpg
Emas ke-26 Indonesia di SEA Games 2025 Dipersembahkan I Made Sastra dari Arena Judo 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement