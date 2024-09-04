Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Shin Tae-yong Bocorkan Target Skuad Garuda di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membocorkan target skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang melakoni matchday pertama Grup C kontra tuan rumah Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Shin Tae-yong menegaskan, target Timnas Indonesia hanya finis di posisi tiga atau empat.

Dengan finis di posisi tersebut, Timnas Indonesia masih menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026, tepatnya dengan bersaing di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target di atas masuk kategori realistis.

(Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia finis empat besar di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Sebab, Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga ini. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.

"Saya 100 persen setuju. Kami berada di grup terkuat dibandingkan grup lain. Namun, saya tegaskan kami tidak akan menyerah," kata Shin Tae-yong dalam Konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Rabu (4/9/2024).

"Sejujurnya kami tidak menargetkan posisi pertama atau kedua di babak ini. Target kami berada di posisi ketiga atau keempat," lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.

"Jika finis di posisi tiga atau empat, kami dapat bermain di babak selanjutnya (Kualifikasi Piala Dunia 2026) dan itulah target pribadi saya dan juga Timnas Indonesia,” ujar pelatih yang mengantarkan Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini.