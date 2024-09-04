Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Shin Tae-yong Bocorkan Target Skuad Garuda di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:42 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Shin Tae-yong Bocorkan Target Skuad Garuda di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong berjuang loloskan Timnas Indonesia ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membocorkan target skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang melakoni matchday pertama Grup C kontra tuan rumah Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Shin Tae-yong menegaskan, target Timnas Indonesia hanya finis di posisi tiga atau empat.

Dengan finis di posisi tersebut, Timnas Indonesia masih menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026, tepatnya dengan bersaing di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target di atas masuk kategori realistis.

Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia finis empat besar di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia finis empat besar di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Sebab, Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga ini. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.

"Saya 100 persen setuju. Kami berada di grup terkuat dibandingkan grup lain. Namun, saya tegaskan kami tidak akan menyerah," kata Shin Tae-yong dalam Konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Rabu (4/9/2024).

"Sejujurnya kami tidak menargetkan posisi pertama atau kedua di babak ini. Target kami berada di posisi ketiga atau keempat," lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.

"Jika finis di posisi tiga atau empat, kami dapat bermain di babak selanjutnya (Kualifikasi Piala Dunia 2026) dan itulah target pribadi saya dan juga Timnas Indonesia,” ujar pelatih yang mengantarkan Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655303/hasil-sea-games-2025-dewi-laila-bersinar-cabor-menembak-sumbang-dua-emas-untuk-indonesia-jqg.webp
Hasil SEA Games 2025: Dewi Laila Bersinar, Cabor Menembak Sumbang Dua Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_basket_indonesia_menghajar_myanmar_114_35_p.jpg
Tanpa Ampun, Timnas Basket Indonesia Hajar Myanmar 114-35 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement