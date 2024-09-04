Punya Jay Idzes hingga Calvin Verdonk, Shin Tae-yong Bilang Begini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Shin Tae-yong siap menghadirkan strategi terbaik di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melempar Pujian kepada Jay Idzes dan para pemain abroad lain di skuad Garuda. Shin Tae-yong mengatakan, kehadiran pemain-pemain ini meningkatkan kualitas taktik dan fisik Timnas Indonesia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Laga ini merupakan matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Jay Idzes, salah satu pemain abroad yang dimiliki Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Hasil positif wajib diraih Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mendapatkan hasil positif ini, Shin Tae-yong dapat menaruh asa kepada para pemain abroad.

“Kami punya pemain abroad, mereka memiliki fisik, taktik yang lebih baik. Kehadiran mereka membantu kami mengatur performa,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi.

Shin Tae-yong juga meminta Calvin Verdonk dan kawan-kawan mewaspadai Arab Saudi. Menurut pelatih 53 tahun ini, skuad besutan Roberto Mancini mempunyai kualitas individu serta organisasi permainan yang berbahaya.

“Untuk Arab Saudi performa mereka sangat baik. Saya sangat menghargai individual teknik dari para pemain mereka,” tegas Shin Tae-yong.