Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 2-1 atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:05 WIB
Breaking News: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 2-1 atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024!
Timnas Malaysia menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-1 atas Filipina. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu (4/9/2024) malam WIB. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- naik ke peringkat 133 dunia setelah mendapatkan tambahan 4,48 poin di ranking FIFA.

Saat ini, Timnas Malaysia asuhan Pau Marti Vicente mengoleksi 1,112.06 angka. Mereka menyalip Timnas Indonesia yang turun ke peringkat 134 dunia dengan 1,108.73 poin.

Arif Aiman saat dikawal pemain Timnas Filipina. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Arif Aiman saat dikawal pemain Timnas Filipina. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Timnas Indonesia bisa kembali naik ke peringkat 133 dunia jika menang atau imbang saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Menurut perhitungan laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi menghasilkan 19 poin tambahan di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Sementara jika bermain imbang, Timnas Indonesia meraup 6,68 poin.

Bagaimana jika kalah? Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal kehilangan 5,62 poin di ranking FIFA. Tentu pencinta sepakbola Tanah Air berharap, Timnas Indonesia meraup hasil positif kontra Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Kembali ke Malaysia. Safawi Rasid dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-1 lebih dulu dari Filipina lewat gol Jefferson Tabinas pada menit 27. Beruntung di pengujung babak pertama, skuad Harimau Malaya menyamakan kedudukan via aksi Mohammed Syamer di menit 43.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185746/shin_tae_yong_terbuka_melatih_timnas_malaysia_pssi-tVK4_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Ditawari Latih Timnas Malaysia, Resmi Takkan Comeback ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181724/imanol_machuca_dilarang_bermain_1_tahun_karena_membela_timnas_malaysia_machucaimanol-iJ5k_large.jpg
Kisah Miris Imanol Machuca, Dilarang FIFA Bermain 1 Tahun Gara-Gara 17 Menit Bela Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174976/penyerang_timnas_malaysia_joao_figueiredo_didakwa_melakukan_pemalsuan_dokumen_afc-phjl_large.jpg
FAM Resmi Dihukum FIFA, Timnas Malaysia Gagal Lolos Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174944/timnas_malaysia_teranacam_terkena_pengurangan_poin_dari_fifa_afc-cm0s_large.jpg
Terbukti Palsukan Dokumen, AFC: Timnas Malaysia Bisa Terkena Pengurangan Poin!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655375/catat-tanggalnya-timnas-voli-putra-indonesia-siap-bertanding-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ixi.webp
Catat Tanggalnya, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bertanding di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/i_made_sastra.jpg
Emas ke-26 Indonesia di SEA Games 2025 Dipersembahkan I Made Sastra dari Arena Judo 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement