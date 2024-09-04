Breaking News: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 2-1 atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024!

TIMNAS Malaysia menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu (4/9/2024) malam WIB. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- naik ke peringkat 133 dunia setelah mendapatkan tambahan 4,48 poin di ranking FIFA.

Saat ini, Timnas Malaysia asuhan Pau Marti Vicente mengoleksi 1,112.06 angka. Mereka menyalip Timnas Indonesia yang turun ke peringkat 134 dunia dengan 1,108.73 poin.

(Arif Aiman saat dikawal pemain Timnas Filipina. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Timnas Indonesia bisa kembali naik ke peringkat 133 dunia jika menang atau imbang saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Menurut perhitungan laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi menghasilkan 19 poin tambahan di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Sementara jika bermain imbang, Timnas Indonesia meraup 6,68 poin.

Bagaimana jika kalah? Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal kehilangan 5,62 poin di ranking FIFA. Tentu pencinta sepakbola Tanah Air berharap, Timnas Indonesia meraup hasil positif kontra Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Kembali ke Malaysia. Safawi Rasid dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-1 lebih dulu dari Filipina lewat gol Jefferson Tabinas pada menit 27. Beruntung di pengujung babak pertama, skuad Harimau Malaya menyamakan kedudukan via aksi Mohammed Syamer di menit 43.