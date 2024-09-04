Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Media Arab Saudi Juluki Shin Tae-yong Pelatih Mi Instan? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |14:45 WIB
Kenapa Media Arab Saudi Juluki Shin Tae-yong Pelatih Mi Instan? Ini Alasannya
Media Arab Saudi menjuluki Shin Tae-yong pelatih mi instan, ini alasannya (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

KENAPA media Arab Saudi juluki Shin Tae-yong sebagai pelatih mi instan? Ternyata ini alasannya.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi di laga perdana babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini sendiri akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Shin Tae-yong

Jelang laga tersebut, hal unik dilakukan oleh salah satu media asal Arab, Arriyadiyah. Sebab, mereka menyebut Shin sebagai pelatih indomie.

“Pelatih Indomie memimpin Indonesia melawan Falcons,” tulis Arriyadiyah dalam judul artikel yang rilis pada Senin 2 September 2024.

Hal ini bukanlah tanpa alasan. Sejak menangani Timnas Indonesia dan meraih berbagai kesuksesan, Shin menjadi sosok yang sangat populer khususnya di kalangan pecinta sepakbola Tanah Air.

Infografis Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Kepopulerannya ini membuat Shin dilirik oleh berbagai brand untuk menjadi bintang iklan. Produk mi instan asal Korea Selatan, Nong Shim, menjadi salah satu brand yang menjadikannya sebagai bintang iklan.

Karena pengalamannya menjadi bintang iklan di brand mi instan inilah, Shin disebut sebagai pelatih indomie atau pelatih mi instan oleh media Arab Saudi.

Selain menyebut Shin sebagai pelatih indomie, Arriyadiyah juga menyoroti bagaimana sang pelatih berjoget ala remaja masa kini di dalam iklannya yang kemudian viral di Korea Selatan dan Indonesia.

“Sang pelatih menampilkan tarian mengikuti irama lagu remaja dalam klip promosi tersebut, yang kemudian menjadi meme viral di Internet di kalangan pengguna Korea Selatan dan Indonesia,” tulis Arriyadiyah.

Halaman:
1 2
      
