Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Akui Timnas Indonesia Akan Hadapi Jalan Terjal

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |14:40 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Akui Timnas Indonesia Akan Hadapi Jalan Terjal
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong berbicara peluang serta ekspektasi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang pelatih mengakui, Timnas Indonesia akan melalui jalan yang terjal.

Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak kualifikasi kali ini akan meloloskan dua tim teratas ke turnamen utama.

 

Baca Juga:
baca_juga

Sementara, dua tim peringkat ketiga dan keempat akan bersaing lagi di putaran keempat. Lalu, dua tim terbawah otomatis tersingkir. Pertandingan akan dimainkan dengan format kandang-tandang selama September 2024 – Juni 2025.

Shin mengakui Timnas Indonesia dalam situasi yang sulit mengingat lawan-lawannya berada di level lebih tinggi. Akan tetapi, dia mempunyai ekspektasi Skuad Garuda bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat.

“Kita sebenarnya ada di grup neraka. Jika memperhatikan lebih jauh, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20-30 persen. Sebenarnya buat kita ini bukan hal yang mudah,” kata Shin dikutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia Official, Rabu (4/9/2024).

“Tapi jika peringkat 3 atau 4, saya rasa kami bisa ke babak berikutnya. Saya akan berusaha,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655161/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-delapan-wakil-indonesia-berebut-tiket-final-egk.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Delapan Wakil Indonesia Berebut Tiket Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement