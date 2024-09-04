Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Akui Timnas Indonesia Akan Hadapi Jalan Terjal

SHIN Tae-yong berbicara peluang serta ekspektasi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang pelatih mengakui, Timnas Indonesia akan melalui jalan yang terjal.

Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak kualifikasi kali ini akan meloloskan dua tim teratas ke turnamen utama.

Sementara, dua tim peringkat ketiga dan keempat akan bersaing lagi di putaran keempat. Lalu, dua tim terbawah otomatis tersingkir. Pertandingan akan dimainkan dengan format kandang-tandang selama September 2024 – Juni 2025.

Shin mengakui Timnas Indonesia dalam situasi yang sulit mengingat lawan-lawannya berada di level lebih tinggi. Akan tetapi, dia mempunyai ekspektasi Skuad Garuda bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat.

“Kita sebenarnya ada di grup neraka. Jika memperhatikan lebih jauh, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20-30 persen. Sebenarnya buat kita ini bukan hal yang mudah,” kata Shin dikutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia Official, Rabu (4/9/2024).

“Tapi jika peringkat 3 atau 4, saya rasa kami bisa ke babak berikutnya. Saya akan berusaha,” tambahnya.