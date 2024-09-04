Buka-bukaan, Ini Penyebab Utama Shin Tae-yong Berani Potong Generasi Pemain Timnas Indonesia

JEDDAH – Sejak melatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong hanya mengandalkan para pesepakbola muda dan jarang memanfaatkan para pemain senior. Ternyata, ada alasan yang membuat STY berani melakukan pemotongan generasi di skuad Timnas Indonesia itu dan salah satunya karena kebiasaan buruk pemain Garuda.

Shin Tae-yong sudah menjabat sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia kurang lebih 4,5 tahun. Di awal kedatangannya, pelatih Timnas Korea Selatan itu langsung melakukan revolusi besar-besaran di skuad Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong sempat ‘memotong generasi’ skuad Timnas Indonesia hingga terbentuk seperti saat ini. Dia menyaring banyak pemain muda terbaik untuk bergabung dengan timnya. Shin mengakui, tindakannya ini bukan tanpa alasan.

“Sejak saya datang pertama kali, saya langsung mengganti para pemain yang ada dengan pemain muda,” kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia Official, Rabu (4/9/2024).

“Sebenarnya di sini, para pemain Timnas yang ada dari segi makanan maupun latihan lebih memilih sesuatu yang nyaman bagi mereka sendiri, dan karena kebiasaan itu, saya tidak bisa mengubah mereka seperti yang saya inginkan,” sambungnya.

Problem itu membuat Shin Tae-yong memikirkan cara untuk memperbaiki Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu kemudian mencari pemain muda terbaik agar bisa dikembangkan potensinya.