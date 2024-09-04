Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Buka-bukaan, Ini Penyebab Utama Shin Tae-yong Berani Potong Generasi Pemain Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:49 WIB
Buka-bukaan, Ini Penyebab Utama Shin Tae-yong Berani Potong Generasi Pemain Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JEDDAH – Sejak melatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong hanya mengandalkan para pesepakbola muda dan jarang memanfaatkan para pemain senior. Ternyata, ada alasan yang membuat STY berani melakukan pemotongan generasi di skuad Timnas Indonesia itu dan salah satunya karena kebiasaan buruk pemain Garuda.

Shin Tae-yong sudah menjabat sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia kurang lebih 4,5 tahun. Di awal kedatangannya, pelatih Timnas Korea Selatan itu langsung melakukan revolusi besar-besaran di skuad Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong sempat ‘memotong generasi’ skuad Timnas Indonesia hingga terbentuk seperti saat ini. Dia menyaring banyak pemain muda terbaik untuk bergabung dengan timnya. Shin mengakui, tindakannya ini bukan tanpa alasan.

Baca Juga:
baca_juga

“Sejak saya datang pertama kali, saya langsung mengganti para pemain yang ada dengan pemain muda,” kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia Official, Rabu (4/9/2024).

Fakta menarik Timnas Indonesia

“Sebenarnya di sini, para pemain Timnas yang ada dari segi makanan maupun latihan lebih memilih sesuatu yang nyaman bagi mereka sendiri, dan karena kebiasaan itu, saya tidak bisa mengubah mereka seperti yang saya inginkan,” sambungnya.

Problem itu membuat Shin Tae-yong memikirkan cara untuk memperbaiki Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu kemudian mencari pemain muda terbaik agar bisa dikembangkan potensinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1655141/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ketiga-indonesia-koleksi-20-emas-tempel-ketat-vietnam-gxd.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ketiga: Indonesia Koleksi 20 Emas, Tempel Ketat VietnamÂ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement