Legenda Sepakbola Arab Saudi Anggap Timnas Indonesia Bukan Pesaing Kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026

LEGENDA sepakbola Arab Saudi, Khalil Al-Zayani, menganggap Timnas Indonesia bukan pesaing kuat Green Falcon –julukan Timna Arab Saudi– di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab itu, Khalil yakin dengan skuad Arab Saudi saat ini, mereka lolos dengan mudah ke putaran final Piala Dunia 2026.

Perlu diketahui, Khalik memang salah satu legenda terhebat untuk sepakbola Arab Saudi. Prestasi terbaiknya tentu mengantarkan Timnas Arab Saudi merebut gelar Piala Asia pertama pada 1984.

Selama masih berkarier sebagai pesepakbola profesional, pria yang kini sudah berusia 77 tahun itu lama berkarier di Al Ittifaq. Lalu setelah pensiun ia pernah melatih sejumlah klub Arab Saudi, seperti Al Ittifaq, Al Qadisiyah, Al Hilal, dan termasuk pernah menangani Timnas Arab Saudi.

Berbekal pengalaman yang banyak itu, Khalil Al-Zayani memprediksi Timnas Arab Saudi bisa finis di dua besar pada Grup C sehingga bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia bahkan melihat lawan perdana Arab Saudi di Grup C, yakni Timnas Indonesia bukanlah pesaing yang kuat untuk Green Falcon.

Kendati demikian, Khalil tetap meminta para penggawa Arab Saudi untuk menghormati lawannya. Sehingga Khalil mengharapkan Arab Saudi tetap menurunkan kekuatan terbaik saat menyambut Timnas Indonesia di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

“Kami tidak bisa menganggap Timnas Indonesia sebagai pesaing kuat untuk Arab Saudi di kualifikasi ini. Meski begitu, mereka tetap harus dihormati saat bertemu di lapangan,” ungkap Khalil, dilansir dari media Arab Saudi, Ar Riyadiah, Rabu (4/9/2024).