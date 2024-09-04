Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Sepakbola Arab Saudi Anggap Timnas Indonesia Bukan Pesaing Kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |12:53 WIB
Legenda Sepakbola Arab Saudi Anggap Timnas Indonesia Bukan Pesaing Kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia dianggap legenda Arab Saudi bukan pesaing kuat untuk Green Falcon. (Foto: PSSI)
A
A
A

LEGENDA sepakbola Arab Saudi, Khalil Al-Zayani, menganggap Timnas Indonesia bukan pesaing kuat Green Falcon –julukan Timna Arab Saudi– di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab itu, Khalil yakin dengan skuad Arab Saudi saat ini, mereka lolos dengan mudah ke putaran final Piala Dunia 2026.

Perlu diketahui, Khalik memang salah satu legenda terhebat untuk sepakbola Arab Saudi. Prestasi terbaiknya tentu mengantarkan Timnas Arab Saudi merebut gelar Piala Asia pertama pada 1984.

Selama masih berkarier sebagai pesepakbola profesional, pria yang kini sudah berusia 77 tahun itu lama berkarier di Al Ittifaq. Lalu setelah pensiun ia pernah melatih sejumlah klub Arab Saudi, seperti Al Ittifaq, Al Qadisiyah, Al Hilal, dan termasuk pernah menangani Timnas Arab Saudi.

Baca Juga:
baca_juga

Berbekal pengalaman yang banyak itu, Khalil Al-Zayani memprediksi Timnas Arab Saudi bisa finis di dua besar pada Grup C sehingga bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia bahkan melihat lawan perdana Arab Saudi di Grup C, yakni Timnas Indonesia bukanlah pesaing yang kuat untuk Green Falcon.

Sesi latihan Timnas Indonesia

Kendati demikian, Khalil tetap meminta para penggawa Arab Saudi untuk menghormati lawannya. Sehingga Khalil mengharapkan Arab Saudi tetap menurunkan kekuatan terbaik saat menyambut Timnas Indonesia di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

“Kami tidak bisa menganggap Timnas Indonesia sebagai pesaing kuat untuk Arab Saudi di kualifikasi ini. Meski begitu, mereka tetap harus dihormati saat bertemu di lapangan,” ungkap Khalil, dilansir dari media Arab Saudi, Ar Riyadiah, Rabu (4/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement