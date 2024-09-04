Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Arab Saudi Kaget Lihat Gebrakan Timnas Indonesia Jelang Lawan Green Falcons di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:41 WIB
Media Arab Saudi Kaget Lihat Gebrakan Timnas Indonesia Jelang Lawan Green Falcons di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Arab Saudi di sesi latihan bersama (Foto: X/SaudiNT)
A
A
A

MEDIA Arab Saudi kaget dengan gebrakan Timnas Indonesia jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September nanti.

Pertandingan akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada pukul 01.00 WIB. Jelang laga tersebut, media Arab Saudi mengatakan pasukan Roberto Mancini cukup mewaspadai gebrakan Timnas Indonesia.

Perkembangan Skuad Garuda di level Asia membuat Arab Saudi menaruh waspada lebih. Tak heran, tim tuan rumah pun melakukan persiapan lebih jelang menghadapi Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

"Perkembangan tim Asia membuat tim 'Hijau' menghadapi ujian berat pada hari Kamis," tulis Aawsat.

Meski lebih diunggulkan, Arab Saudi jelas harus tetap waspada dengan kekuatan Timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan Skuad Garuda selama dilatih Shin Tae Yong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam empat tahun belakangan.

Halaman:
1 2
      
