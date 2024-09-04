Jika Alami Kendala Penangkapan Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di RCTI, Klik di Sini untuk Informasi Lebih Lanjut

Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi akan disiarkan secara langsung di RCTI (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

TIMNAS Indonesia bertekad mencuri poin kala bertandang ke Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di King Abdullah Sports City Stadium.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi akan disiarkan secara LIVE di RCTI pada Kamis 5 September mulai pukul 23.00 WIB. Jelang laga tersebut, asisten pelatih Nova Arianto mengklaim seluruh pemain dalam kondisi baik dan siap untuk dimainkan.

"Semua pemain dalam kondisi yang baik dan siap bermain tanggal 5 (September)," kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI) via WhatsApp.

Skuad Garuda sudah latihan sejak tiba di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Selain berlatih, beberapa pemain juga menyempatkan diri untuk beribadah umrah.

Diantaranya ada Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Vikri, Pratama Arhan, dan Ragnar Oratmangoen. Para pemain itu dikabarkan mendapat saran dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk menjalankan ibadah umrah.