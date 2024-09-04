Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antusias Tatap Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sandy Walsh: Selalu Senang Kembali ke Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |07:29 WIB
Antusias Tatap Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sandy Walsh: Selalu Senang Kembali ke Timnas Indonesia
Shin Tae-yong dan Sandy Walsh (Foto: PSSI)
PENGGAWA Timnas Indonesia, Sandy Walsh, antusias menatap putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuatnya cukup menikmati pola latihan dari tim pelatih.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan kedua tim akan digelar di King Abdullah Sports City, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Sandy Walsh mengatakan Timnas Indonesia harus bisa menampilkan performa terbaik dalam laga nanti agar dapat mencuri poin. Jadi, timnya menyiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan memaksimalkan waktu yang ada.

"Bersiap-siap untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia," tulis Sandy Walsh di laman Instagram pribadinya.

Pemain KV Mechelen itu mengatakan selalu bahagia saat dapat kembali membela Timnas Indonesia. Hal itu membuatnya akan berusaha memberikan kontribusi terbaik saat turun laga.

"Selalu senang kembali ke Timnas Indonesia. Menyala Abangku," tulis Sandy Walsh.

