HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Shin Tae-yong kepada FIFA Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:39 WIB
Curhat Shin Tae-yong kepada FIFA Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong curhat kepada media FIFA jelang Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong curhat kepada FIFA jelang Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apa saja isinya?

Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports, Riyadh, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Timnas Indonesia berlatih di Arab Saudi (Foto: PSSI)

Jelang laga itu, Shin berbicara kepada media resmi FIFA. Pria asal Korea Selatan itu mengeluhkan mental bertanding anak asuhnya yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Shin, pemain-pemain Timnas Indonesia mudah menyerah. Mereka seperti gentar jika bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat.

“Masalah pertama di sepak bola Indonesia (yang saya lihat) adalah kurangnya daya juang, itu yang ingin saya ubah," tegas Shin, dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu (4/9/2024).

Pria berusia 53 mengaku tak segan-segan mencoret pemain yang menurutnya tidak punya mental serta daya juang. Keputusan itu pula yang membuatnya berani memotong generasi pemain pada 2021.

“Siapa pun yang masih terhanyut dengan euforia memungkinkan untuk dicoret dari skuad dan kemudian memilih pemain-pemain baru lebih muda,” ucap Shin.

